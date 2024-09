JUVE-NAPOLI, Tar annulla divieto di trasferta ma "solo per un caso"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fa discutere la decisione del Tar del Piemonte che ha rischiato di creare confusione tra i tifosi del Napoli residenti nella provincia campana impossibilitati ad acquistare il biglietto per la partita di Torino, tanto che poi è stato spiegato che il provvedimento è stato preso ad personam perché "si tratta di un soggetto singolo con il figlio" . Come spiega Gazzetta.it il Tar del Piemonte ha infatti accolto il ricorso presentato da un tifoso del Napoli contro l’ordinanza del prefetto di Torino che vieta la vendita dei biglietti della partita Juventus-Napoli ai residenti in provincia di Napoli. La misura cautelare urgente è stata richiesta da un tifoso napoletano assistito dagli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci. I giudici della prima sezione del Tar Piemonte, presieduta da Raffaele Prosperi, hanno quindi accolto la domanda di tutela cautelare monocratica disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

L’ordinanza impugnata, scrivono i giudici, “consegue a scontri intervenuti tra tifoserie contendenti diverse tra quelle coinvolte nell’incontro calcistico in questione” e la decisione è stata presa “vista la personalità professionale del genitore ricorrente ed anche il suo isolamento con il figlio, non costituente un gruppo organizzato che potrebbe invece unitariamente fomentare risse tra tifoserie e l’incedibilità dei biglietti”. La trattazione collegiale è ora fissata per la camera di consiglio del 16 ottobre.