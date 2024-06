JUVE, Con i soldi di Kean pronto l'assalto a K. Thuram

FirenzeViola.it

La Juventus vuole fare in fretta per Thuram. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero spinge più forte su Khéphren Thuram: si cerca la chiusura entro settimana prossima. La dirigenza ha chiuso la cessione di Moise Kean alla Fiorentina. Con la cifra incassata dai viola (oltre 10 milioni), si andrà subito all’assalto del francese per chiudere l’operazione col Nizza. Thuram potrebbe arrivare per una cifra di circa 15 milioni di euro.