JURIC, Vinciamo e vediamo che accade con i viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha tenuto la conferenza stampa pre-gara in vista dell'ultima sfida con l'Atalanta a Bergamo. La speranza dei granata è chiudere noni in attesa di belle notizie per i viola e per il Torino (che andrebbe in Conference al posto della Fiorentina se vince) da Atene: "L'obiettivo è vincere, ce lo siamo prefissati. Contro il Milan grande prestazione sotto tutti i punti di vista, vogliamo ripeterci e vedere cosa capita con la Fiorentina"

Ha visto l'Atalanta in finale? "E' stata una gara molto dura, sono stati molto bravi in difesa e in attacco sono stati cinici e determinanti. Hanno fatto una partita da finale, perfetta. Che approccio mi aspetto? E' sempre uguale, tanto gioco uno contro uno e l'approccio solito di quando affronti una squadra con il 3-4-3 come il Bayer"

Cosa dice di tre granata, Bellanova, Buongiorno e Ricci, in Nazionale? "Soddisfazione e orgoglio, hanno tante possibilità di andare. Era tanto tempo che non capitava che tre giocatori del Toro andassero all'Europeo, dovremo essere tutti orgogliosi"