Ivan Juric conferma di non avere grande fiducia nelle doti di Giampaolo Pazzini, del quale ha parlato così oggi in conferenza stampa quest'oggi: "Pazzini ha segnato poco in A negli ultimi anni, non credo risolverà i problemi. Lo userò, se sento che può darci qualcosa in più lo uso. A quell'età non perdi la corsa, ma la forza, il tiro, altre cose".