Pomeriggio no in Francia per il nuovo Torino di Ivan Juric: i granata vengono sconfitti in casa del Rennes, che si impone 1-0 grazie alla rete alla mezz'ora di Terrier; a inizio gara protagonista il tecnico ex Verona, che viene espulso per eccessive proteste dalla panchina. Juric, nonostante quello di oggi fosse solo un test amichevole, si dimostra quindi già in clima campionato