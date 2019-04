JOVETIC, "La Nazione" presenta il suo nuovo poster

Oggi alle 18 presso la Filiale Superflash di Banca CR Firenze di Piazza Signoria a Firenze verrà presentato il nuovo bellissimo poster de La Nazione dedicato a Stevan Jovetic. Nell’occasione sarà presente proprio il campione montenegrino che firmerà personalmente i poster che verranno distribuiti gratuitamente ai presenti. L’appuntamento è quindi per le 18 alla Filiale Superflash di Banca CR Firenze, per informazioni chiamate il numero 334 6365291. L’evento verrà trasmesso in diretta da Radio Blu.