JACOBELLI, Viola, nervi saldi: una punta a gennaio

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina alla luce del ko di domenica a Milano e del caos positività con Prandelli protagonista: “Prandelli positivo? Sono calamità con cui devono fare i conti tutte le squadre. Ora i viola devono tenere i nervi saldi, mancano ancora 29 partite alla fine del campionato ma è evidente che la Fiorentina gioca condizionata dalla mancanza di serenità e dall’assenza di una punta centrale: mi auguro che a gennaio la società intervenga su quel fronte. Viola come il Torino? Giampaolo non ha potuto sfruttare un precampionato normale per fare i suoi esperimenti, poi ci sono stati tanti casi di positività e poi Belotti non gode di adeguata assistenza. Belotti non ceduto? Non è possibile ipotizzare una sua cessione adesso, il Toro non se lo potrebbe permettere. Il rischio B per la Fiorentina? Sarebbe illogico non preoccuparsi: ma ora va consentito alla squadra di ritrovare la tranquillità, serve arrivare alla sosta natalizia limitando i danni per poi far qualcosa sul mercato”.