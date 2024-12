JACOBELLI, Lotta scudetto? Vediamo Juve e Fiorentina

FirenzeViola.it

Xavier Jacobelli, opinionista televisivo ed editorialista, su TMW Radio durante "Maracanà" ha parlato così del nostro campionato:

"Il terzo incomodo è il Napoli, che ha la miglior difesa. E' evidente che la lotta per il titolo comprenda ora Inter, Atalanta e Napoli, in attesa di capire se può rientrare la Juve e la Fiorentina, che deve recuperare quella partita con l'Inter. Detto questo è chiaro che quando hai a disposizione attacchi come quelli di Inzaghi e Gasperini, non è fuori dalla norma pensare che entrambi siano i migliori. Alla goleada dell'Inter alla Lazio ha risposto l'Atalanta in Coppa Italia. E' evidente che la campagna acquisti impostata l'estate scorsa ha permesso a Gasperini di avere una gamma di opzioni tali davanti importanti. Quando hai un organico di questa potenza, puoi competere con l'Inter come miglior attacco".