Secondo quanto riferito dall'edizione capitolina di Repubblica, il difensore Armando Izzo del Torino potrebbe avvicinarsi a grandi passi a vestire la maglia della Roma. In attesa di riportare in Italia l'inglese Chris Smalling, infatti, la società capitolina viene segnalata come molto vicina al centrale granata classe '92, nome accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina.