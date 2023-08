ITALIANO, Vogliamo prenderci la rivincita in Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così in una lunga intervista a La Repubblica:

Quale fu la richiesta che il presidente Commisso e il dg Barone gli rivolsero appena arrivato a Firenze?

"Di soffrire il meno possibile, di riportare entusiasmo a Firenze e di creare un’identità forte per farsi rispettare in giro per l’Italia. Penso di esserci riuscito".

Le due finali perse la scorsa stagione cosa le hanno lasciato?

"Tantissimo. Giocarle è stato motivo di grande orgoglio e il merito va alla squadra che non aveva questo obiettivo. Il percorso europeo ci ha portato maturità ed esperienza, qualità che ci siamo ritrovati alla prima giornata".

Il terzo anno sarà quello della svolta?

"Il percorso continua. Può durare ancora tanto, ci potremo imbattere in alcune insidie, ma l’obiettivo è quello di migliorare i numeri dello scorso anno e fare uno step in più".

Dopo la sconfitta in Conference cosa vi siete detti con la società?

"Volevo sentire il parere del presidente. È stato bello sapere che eravamo allineati sullo stesso concetto: continuare insieme per costruire una Fiorentina ancora più forte e competitiva"

Cosa ha pensato dopo il ko col West Ham?

"Che avevamo tutte le carte in regola per alzare il trofeo. È stata una nostra mancanza non vincere quella coppa. L’amarezza è stata tanta ma abbiamo vissuto quei momenti come un successo, per come ci siamo arrivati".

E come riparte la Fiorentina in Europa?

"Dobbiamo prenderci la rivincita, reagire a quella sconfitta e fin dai play-off far vedere come ci brucia ancora non aver alzato quel trofeo".

.