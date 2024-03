ITALIANO, Stare lontano dai ragazzi è brutto. Barak...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Fiorentina-Maccabi Haifa: “Sensazione ad andare in tribuna e non in panchina? Bruttissima. Ho fatto di tutto in questi anni per non provarla e ci riproverà dalla prossima partita. Stare lontano dai ragazzi è brutto”.

Sulle scelte di formazione: “Avevo il dubbio su Barak e Beltran, ma Antonin è in ripresa e se gli diamo minuti e aumenta di condizione è importante per il finale di stagione. Lucas può essere utile anche a gara in corso”.

Sui rischi del match: “Il Maccabi è una squadra che è già riuscita a ribaltare risultati negativi dell’andata. Pierrot è un giocatore forte, che fa salire la squadra. L’anno scorso abbiamo visto partite che all’andata sembravano concluse e al ritorno abbiamno fatto fatica: sono esperienze che ci devono servire”

Si aspetta una gara simile a quella contro la Roma dal punto di vista della fisicità?

“Sì, per questo abbiamo cercato di aggiungere un po di centimetri con Barak. Loro sono molto strutturati, per cui da quel punto di vista mi auguro che si riesca a far bene. All’andata abbiamo concesso due corner e su uno ci hanno segnato. Dobbiamo limitare gli avversari sotto questo punto di vista”.