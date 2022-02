ITALIANO, Sono molto rammaricato, non è giusto

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, si è così espresso a Sky Sport sul 2-1 incassato contro il Sassuolo: “Sul secondo gol ho pensato che dentro l’area, essendo in inferiorità, ci fosse qualche uomo di troppo del Sassuolo e invece eravamo tutti accoppiati. Non sono tranquillo, non è possibile prendere un gol così a trenta secondi dalla fine, anche perché oggi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Il Sassuolo crea una marea di palle gol e noi siamo stati bravi a crearne altrettante. Sono rammaricato, ci tenevamo molto a continuare la scia positiva. Mi sembra di essere tornato alla gara di Empoli, non è giusto”.

Ikoné ha fatto una bella prestazione.

“Ikoné ha un uno contro uno importante, è sveglio, attacca l’area. Era nel Lille, ha vinto lo scudetto, ha giocato la Champions e con pazienza troverà il ritmo giusto. Oggi poteva determinare in più occasioni se fosse stato più lucido, ma sono convinto che è dispiaciuto. Però per come ha approcciato oggi sono contento”.

Quanto vale il Cabral il suo primo gol in viola?

“Mi dispiaceva per lui perché era entrato bene anche a La Spezia, comunque oggi è riuscito a segnare. E in generale chi è entrato in corsa ha fatto bene. Dovevamo essere più svegli nell’ultima palla. Lui e Piatek sono giocatori forti e ci daranno una grossa mano. Fanno entrambi gol, servivano due finalizzatori e li abbiamo presi”.

Che effetto le farà vedere Vlahovic in bianconero?

“Ovviamente fa effetto, come ho sempre detto, vive per il gol ed è un giocatore che diventerà un campione. Lo sta dimostrando”.

Mercoledì l’aspetta una corrida…

“Da adesso inizieremo a pensarci, importantissima. La coppa Italia è un obiettivo per tutte e quattro le semifinaliste, cercheremo di prepararci al meglio. Soprattutto la prima dovremo affrontarla bene. Chiaro che avrei preferito iniziare a pensarci con un risultato positivo, ma la squadra ha fame e la strada è quella giusta. Da domani si riparte”.