ITALIANO, Siamo sereni per far qualcosa di straordinario

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Un avversario che cercherà, come noi, di dare il massimo. Lo conosciamo e lo abbiamo studiato, vengono da un percorso positivo ma noi abbiamo entusiasmo e siamo imbattuti nella competizione. Sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo chi è l'Olympiacos. Hanno tanti giocatori esperti e grande qualità davanti, chi avrà più concretezza, qualità e attenzione avrà la meglio". Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a poche ore dalla finale di Conference League parla così ai canali ufficiali della UEFA.

Come sta di testa la sua Fiorentina?

"Stiamo bene, siamo contentissimi di essere ancora una volta in finale e di avere questa chance di ottenere un risultato importante per Firenze, per la società e per noi stessi. Tutti a disposizione tranne Sottil e Castrovilli fuori lista, vogliamo ottenere qualcosa di straordinario e mi auguro che l'esperienza dello scorso anno ci abbia dato tanto. Ho visto i giocatori sereni".

Cosa significa per lei la seconda finale consecutiva?

"Una soddisfazione enorme, quando sono arrivato avevamo promesso di tornare in Europa. Non pensavo però di arrivare in due finali consecutive, grande soddisfazione personale e collettiva che mi inorgoglisce. Ma pensando alle due finali perse lo scorso anno, mi auguro che l'epilogo possa essere diverso".