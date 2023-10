ITALIANO, Perdere così fa molto male, sono amareggiato

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Lazio-Fioentina, commentando così la sconfitta: “La sconfitta fa arrabbiare. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo concesso pochissimo alla Lazio, abbiamo avuto il pallino del gioco e perderla così non va bene. Lavoriamo spesso su queste situazioni. Nei minuti finali serve tanta attenzione. Dispiace perché abbiamo fatto una partita di sacrificio, è un peccato non aver portato a casa punti”.

Aveva la percezione di poter subire gol nel finale?

“Per me possiamo perdere anche oltre il tempo di recupero, che è sempre il momento peggiore della partita. Non siamo stati attenti sul cross. È un peccato, il punto per me era come l'oro”.

Sull’episodio di Ikone: “Non ho visto. Ikone ha avuto molte occasioni per far male, dobbiamo crescere. È impensabile arrivare a Roma e creare tante palle gol. L’ingenuità ci costa caro, inanelliamo un’altra sconfitta dopo quella di Empoli, questo mi fa arrabbiare, perché potevamo ottenere molto di più”.

Avete perso qualche palla per qualche banalità, dando ala lazio la possibilità di restare dentro la gara: “L’avevano preparata così. Zero superficialità, avere la possibilità di palleggiare, lo abbiamo fatto bene e con grande attenzione. Abbiamo perso qualche uno contro uno, loro sono molto bravi a ribaltare il fronte, ma non gli abbiamo concesso tante occasioni, per merito dei ragazzi. Nikola si è accorto in ritardo del movimento da fare. Sporcare una prestazione del genere contro una grande squadra come la Lazio, a me fa male, e spero anche ai ragazzi. Perdere così è bruttissimo”.

È rimasto un po’ deluso dal contributo dei subentrati?

“È un aspetto difficile. Entrare bene a partita in corso non è facile, però nel momento in cui Barak e Nzola sono entrati abbiamo tenuto tanti palloni a ridosso dell’area. Abbiamo creato l’occasione con Maxime. È un peccato, sono molto amareggiato. Perdere dopo una prestazione del gente non è giusto. Adesso dobbiamo preparare la prossima partita in casa, e non è facile preparar le gare in queste situazioni”.

Sul pressing alto: “È evidente che arriviamo spesso in quelle zone di campo. Andiamo in pressione per cercare di recuperare palloni in zona offensiva. Stiamo traendo pochi vantaggi per quanto stiamo facendo. Se non fai gol e le gare sono in bilico, poi arriva l'episodio che ti fa perdere. La Fiorentina è venuta a Roma per fare la partita, a non subire l’avversario. Dobbiamo continuare a fare questo”.