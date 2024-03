ITALIANO, L'immagine tra me e Juric deve essere uno spot

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In diretta a Sky Sport, Vincenzo Italiano subentra durante l'intervista post partita di Ivan Juric. Il tecnico viola abbraccia in diretta il corrispondente granata, sancendo la tregua dopo lo screzio in campo che aveva portato al giallo e al rosso. "Questa è un’immagine che deve circolare qualche giorno, perché tra polemiche continue questo dev’essere uno spot", afferma Italiano, che spegne così in modo definitivo ogni tipo di polemica.