ITALIANO, Imbattuto con la Cremonese. Ballardini...

Davide Ballardini contro Vincenzo Italiano, siamo all'atto quarto di questa sfida tra allenatori. Fino a questo momento c'è da dire che l'attuale tecnico della Cremonese è in vantaggio per due vittorie a una sul collega. Niente vie di mezzo: sono zero infatti i pareggi venuti fuori nei match tra i due. L'Ultimo incrocio (Genoa-Fiorentina 1-2 del 18 settembre 2021) ha visto vincitore l'allenatore gigliato.

Poche soddisfazioni per Ballardini contro la Fiorentina. Sono solo due le vittorie ottenute da lui in 15 partite contro i viola. Ultimo successo anche abbastanza datato: Fiorentina-Palermo 0-2 dell'8 marzo 2009, quindi esattamente 14 anni fa. Dopo di quel match il suo score con i viola è di 5 pareggi e 6 sconfitte.

Italiano è invece imbattuto con la Cremonese. In tre precedenti, ha vinto due volte pareggiando in una circostanza. Tra l'altro il pareggio è venuto fuori nell'unica circostanza in cui una sua squadra è scesa in campo allo Zini (Cremonese-Spezia 0-0 il 24 luglio 2020).