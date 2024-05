ITALIANO (DAZN), Futuro? Ho parlato con la società

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel post partita di Cagliari-Fiorentina, che ha regalato ai viola la possibilità di rigiocare almeno in Conference League per il terzo anno consecutivo, ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico viola Vincenzo Italiano: "I primi venti minuti del secondo tempo siamo entrati molli e abbiamo concesso tantissimo. Con il secondo gol ci siamo svegliati e siamo riusciti a portarla a casa. Siamo alla fine di una stagione lunghissima, ci stanno queste gare ma siamo stati bravi a ribaltarla: significa che abbiamo ancora qualche energia da spendere"

Sulla prestazione del Cagliari: "E' stata una gara vera che sapevamo di dover affrontare nel migliore dei modi. Abbiamo avuto una bella reazione che mi fa contento. Ora siamo ottavi matematicamente e arrivano alla finale con entusiasmo. Abbiamo pagato gennaio e febbraio, in cui abbiamo avuto un po' di sfortuna sui rigore e imprecisione sui pali. Alla fine però arriviamo una posizione che porta la Fiorentina in Europa. Qualche punto per strada però lo abbiamo lasciato"

Sul coinvolgimento della rosa: "La Conference non permette di recuperare tutte le energie e se non coinvolgi tutti non si possono fare prestazioni. E' giusto tenere tutti sulle spine e ruotare la rosa".

Sulla finale: "Vorrei dare una grande gioia al popolo viola e ai ragazzi, che hanno speso tanto negli ultimi due anni".

Su come si batte l'Olympiacos: "Arrivano dopo un percorso entusiasmante: hanno battuto squadre forti, hanno ribaltato il Maccabi Tel Aviv. Sono una squadra organizzata e a fare la differenza saranno i dettagli. Non dobbiamo concedere nulla ed essere lucidi"

Sul futuro: "Tutti gli allenatori arrivati a giugno parlano con la società. Anche io l'ho fatto. Ora non vogliamo distrazioni prima della finale, poi tireremo le somme".