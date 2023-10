ITALIANO, Gol di Beltran studiati, anche altri concedono

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cucaricki. Queste le sue parole: "Finalmente si è sbloccato Beltran, era impossibile continuare così. Noi lavoriamo per loro, loro devono cercare di metterci qualcosa. E Lucas oggi ci ha messo qualcosa, l'ho visto gioire, almeno adesso so come esulta. Siamo contenti".

Vittoria importante

“L’obiettivo oggi era cercare di vincere sperando in un risultato buono nell’altra gara ed è andata così. Adesso siamo primi in classifica, l’anno scorso abbiamo fatto i sedicesimi e all’intervallo avevamo detto di continuare a far gol se ci fosse stata la possibilità”.

Come sta Kayode?

“E’ una distorsione alla caviglia sinistra non bella. Era già sofferente. Spero si possa risolvere velocemente”

I primi due gol sono arrivati per lanci dalla difesa, li avevate preparati così?

Beltran e Nzola hanno libertà di allungare la squadra nel momento in cui gli altri concedono spazio dietro. Non siamo gli unici a concedere metri nella linea difensiva. Loro devono allungare e dettare il passaggio in verticale. Lucas è stato bravo, ma sono stati bravi anche Ranieri e Quarta nel passaggio"

Nel momento in cui il centravanti fa gol va confermato?

“Bisogna battere il ferro finché è caldo. Mi dispiace per Nzola perché sia per lui che per Sottil l’idea era sfruttare l’inerzia della gara per sbloccarsi. Riccardo ci è riuscito, così come Beltran, Nzola no”.

Sulle critiche dopo Empoli:

“Nell’ultima partita ho solamente detto che dà fastidio che tutte le volte che la Fiorentina subisce qualche tiro si punta il dito su questo aspetto. Tutte le squadre concedono. Noi lavoriamo così, cerchiamo di recuperare la palla in tutte le zone del campo e i difensori lo sanno: altre volte lo facciamo bene altre volte troviamo attaccanti bravi come oggi lo è stato Lucas. Questo è il principio della Fiorentina che ha portato i ragazzi a crescere e ha portato a due finali”.