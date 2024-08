ITALIANO, Dopo Bologna-Bochum 0-4: "Siamo indietro"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Bologna mostra i limiti nella costruzione della squadra perdendo malamente con il Bochum, 4-0 in amichevole nel triangolare che ha visto protagonista anche il Sud-Tirol. Vincenzo Italiano, neo tecnico rossoblu, non fa drammi ma si mostra preoccupato: "Dobbiamo crescere subito di condizione fisica - le parole riportate da Repubblica - far viaggiare la palla più veloce, andare più forti e a contrasto diversamente, la prima partita siamo stati troppo molli, col Sudtirol è andata discretamente (vittoria 1-0 per i rossoblu con gol di Erlic, ndr). Molti giocatori sono arrivati in gruppo solo ora, pian pianino completeremo questa rosa, siamo indietro ma c’è ancora tempo per alzare i ritmi e mettere a posto concetti che dobbiamo correggere, va accelerato questo inserimento tra me che sono nuovo e loro che l’anno scorso hanno fatto un grande lavoro e interiorizzare le tre-quattro cose che piacciono a me, far girare diversamente la palla, un po' più di aggressività.

Poi di partite come quella col Bochum non ne vedremo spesso".