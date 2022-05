ITALIANO, Ci incontreremo per pianificare il futuro

Dopo la sfida contro la Juventus Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport: “Purtroppo in questo ultimo mese abbiamo fatto qualche partita non bellissima, oggi non potevamo sbagliarla. È tutto l’anno che stazionavamo in quella zona di classifica e non potevamo sbagliarla. Complimenti a Firenze per come ci ha sostenuti per tutta la partita, bravi ragazzi. Traguardo straordinario, dovevamo migliorare, crescere, ma così era impensabile. È stato secondo me un capolavoro, la ciliegina l’abbiamo messa e siamo tutti felici.

La consapevolezza quando è arrivata?

“Che si stava costruendo qualcosa di interessante si è visto da subito, abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi e la squadra cresceva. Poi nel girone di ritorno abbiamo fatto qualche passo falso. È stato merito dei ragazzi che hanno cambiato pensiero. Non era facile al primo anno, siamo rimasti sempre attaccati al lavoro e abbiamo ottenuto questo”.

La aspetta un pranzo con Barone...

“Manca la colazione… La società con il presidente e il direttore hanno sempre detto di aspettare la fine del campionato, eravamo focalizzati su questo obiettivo.Ci incontreremo per parlare di quello che serve per migliorare, per crescere e per affrontare una competizione che ti porta via energia e tanto lavoro. I matrimoni si fanno insieme, si parlerà a 360 gradi"

Cosa chiederà alla società?

"Perderemo qualche giocatore in prestito e qualcuno in scadenza di contratto. Andranno sostituiti perché la nostra forza è stata il gruppo. Bisogna cercare di non sbagliare e inserire giocatori in un progetto che ha portato grandi risultati. Per fare il percorso della Roma e magari vincere il trofeo".