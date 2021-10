ITALIANO, Bravi a reagire. Salto mentale in corso

Tra le notizie più lette quest'oggi su FV, si conta anche la conferenza stampa pre-Lazio di Vincenzo Italiano. "Come si prepara questa partita? E' difficile in pochissimo tempo, ma ormai siamo alla decima giornata e stiamo crescendo da tutti i punti di vista. Siamo stati bravi a reagire alle due sconfitte, stiamo facendo anche un salto a livello mentale. In due giorni prepariamo questa partita sapendo che la testa è quella che conta, ci può far fare la differenza".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA