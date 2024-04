ITALIANO, Bisogna ragionare sui 180 minuti. Al ritorno...

FirenzeViola.it

Nel post partita di Viktoria Plzen-Fiorentina ha parlato ai microfoni di SkySport il tecnico viola Vincenzo Italiano: “L’obiettivo era riuscire ad ottenere un risultato che permetta di dare un senso al ritorno. Da questo punto di vista ci siamo riusciti. Potevamo fare qualcosa di più negli ultimi metri ma avevamo davanti una squadra che non concede spazi. Potevamo gestire meglio alcune situazioni ma si gioca in 180 minuti e l’obiettivo era portare a casa un risultato positivo”.

Come si scardina questa difesa?

“Nel momento in cui si manda tanti uomini e si presta il fianco si rischia di subire gol, e contro questa squadra se si subisce gol diventa poi complicata. Abbiamo avuto poche situazioni ma in Europa bisogna ragionare nei 180 minuti. Al ritorno dobbiamo essere più imprevedibili e qualcuno dovrà prendersi più responsabilità nel saltare l’uomo. Dobbiamo cercare di avere il pallino ed essere più scaltri negli ultimi venti minuti”.

Al ritorno la partita si potrebbe aprire.

“È così, mi auguro che al ritorno gli attaccanti siano in serata giusta. Stasera avevano davanti una difesa che si è confermata ad alti livelli. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Li abbiamo studiati e abbiamo capito dove possono crearci problemi”.

Arretrando Beltran, ha bisogno di un attaccante con più struttura?

“Lucas lavora in quella zona perché preferisce stare lì ed è capace di tirarsi fuori dalla marcatura. Oggi avrebbe potuto fare un paio di rifiniture con più qualità. Noi abbiamo la punta che può tenere palla: Andrea lo può fare, Nzola lo può fare. Oggi sia Belotti che Nzola potevano fare qualcosa in più, ma potevano essere serviti anche meglio”.