ITALIANO, Bisogna "annusare" il pericolo e migliorare i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di SkySport nel dopo partita della sfida tra Maccabi Haifa e Fiorentina: “Volevamo un risultato positivo per avere un piccolo vantaggio al ritorno. Abbiamo reagito con un carattere che mi è piaciuto anche se potevamo fare qualche gol in più ed evitarne qualcun’altro. Ora cerchiamo di analizzare il vantaggio

Cosa l'ha fatta più arrabbiare dei 3 gol su 4 tiri?

“Il terzo andava evitato perché eravamo in pieno controllo della partita. In certe azioni va “annusato” il pericolo ed evitato. In Europa non puoi mai staccare la spinta ed essere superficiale.

Beltran anche oggi è stato decisivo. Cos’è scattato nella sua testa?

“Sta iniziando ad avere una versatilità da giocatore intelligente. Nel calcio conta la testa e lui sa lavorare con gli spazi. Sta dimostrando di avere intelligenza”

Pensa che la Fiorentina debba ridurre il gap tra la fase offensiva e quella difensiva?

“Ogni gol ha la possibilità di essere lavorato in maniera diversa. Nel terzo Ranieri doveva evitare di andare a contrasto, ma il Maccabi è una squadra di valore e noi gli abbiamo concesso 3-4 occasioni, che in una partita sono poche. Si può comunque migliorare. Dobbiamo mettere più attenzione perché spesso non riusciamo a mettere una pezza

Siamo nel momento caldo della stagione. Dov’è che la Fiorentina deve ancora crescere?

“Nei dettagli. Ormai mancano due mesi e mezzo alla fine. In campionato i punti pesano e nelle competizioni gli errori possono costare caro. Bisogna limare i dettagli e gli errori e crescere a livello di squadra. Stiamo recuperando di condizioni alcuni ragazzi che erano stati infortunati e che ci daranno mano”.