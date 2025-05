FirenzeViola Parisi, dal possibile addio a gennaio ad un nuovo ruolo da protagonista sulla sinistra (e non solo)

Ieri sera al Franchi la Fiorentina ha vinto l'ultima partita casalinga della sua stagione. All'ombra della Torre di Maratona la formazione di Palladino, a lungo contestato insieme a Pradè dalla Curva Ferrovia, ha battuto il Bologna per 3-2 grazie alle reti di Parisi, Richardson e Kean. Nonostante l'errore sul gol del momentaneo pareggio di Orsolini, si fa sfuggire alle spalle il numero 7 rossoblù, l'ex Empoli è stato il protagonista assoluto del match con un gol e tante ottime uscite in fase offensiva, come quella che è valsa il centro su tap-in del momentaneo 2-1 di Richardson.

Addio vicino a gennaio

E chi se lo aspettava questo rinnovato protagonismo del terzino classe 2000. Soprattutto pensando a quanto successo poco prima dell'inizio del mercato di gennaio. Era l'11 dicembre scorso quando, proprio ai microfoni di FirenzeViola.it, il procuratore di Parisi e di Biraghi (poi ceduto al Torino) inveì contro Palladino, che aveva appena resa pubblica l'esclusione dai convocati dell'allora capitano dei gigliati per il match contro il LASK, annunciando l'addio dei due terzini nella successiva sessione di calciomercato: "A gennaio se ne andranno sia Biraghi che Parisi. Se ne andranno entrambi. Il loro capitolo a Firenze è finito" (QUI le parole complete). Invece quest'inverno ha lasciato le rive dell'Arno solo Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Torino, mentre Parisi è rimasto a Firenze mettendosi a completa disposizione di Palladino.

Jolly sulle corsie esterne

Terzino ed esterno a tutta fascia, a sinistra e non solo. Fabiano Parisi in questa stagione si è messo a completa disposizione di Palladino per coprire le corsie esterne della Fiorentina. Privilegiando comunque la fascia sinistra l'ex Empoli è stato costretto, visto soprattutto l'intervento di appendicectomia di Dodo, a giocare anche sulla corsia destra. Così ad esempio nella semifinale di andata di Conference League contro il Real Betis e nelle due sfide di campionato contro Empoli e Roma. Più abile ad attaccare che a difendere, Parisi anche ieri ha mostrato le sue caratteristiche pur giocando da quarto di difesa nel 4-5-1 ibrido studiato da Palladino per ovviare alle tante assenze in attacco. Complici pure i problemi al ginocchio di Robin Gosens che hanno reso indisponibile l'esterno tedesco per tre partite, Parisi si è ritagliato un ruolo importante in questo finale di stagione. Adesso, dopo essere arrivato a Firenze la scorsa estate per circa 10 milioni, l'ex Empoli ha gli occhi sul futuro. Con la Fiorentina ha ancora tre anni di contratto, scadenza nel giugno del 2028, e il suo obiettivo è quello di far parte del nuovo corso gigliato puntando chissà, anche ad una convocazione in azzurro.