ITALIA U21, Sei gol all'Armenia: un'ora per Ranieri

Rotondissima vittoria per gli Azzurrini, che emulano la prima squadra e rifilano un rotondo punteggio ai danni dell'Armenia. L'Italia Under-21 ha infatti vinto 6-0 la sfida di Catania - giocata alle 21 invece che alle 18.30 come da programma - valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Un'ora abbondante in campo per Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, sceso in campo da titolare e sostituito poco prima di metà ripresa. Rimasto fuori invece l'altro viola presente, Riccardo Sottil.