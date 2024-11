ITALIA U19, Battuta la Grecia. Porta inviolata per Martinelli

FirenzeViola.it

In Grecia finisce 0-1 per l'Italia Under 19 la gara di oggi, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Negli azzurrini di Alberto Bollini ha tenuto la porta inviolata Tommaso Martinelli, terzo estremo difensore della Fiorentina di Palladino. Mentre è subentrato a gara in corso Niccolò Fortini, esterno di proprietà viola attualmente in prestito alla Juve Stabia.