© foto di José Maria Diaz Acosta

Tommaso Mazzi, portiere della Fiorentina Under 16, è stato convocato per la Nazionale Under 15 di Enrico Battisti per la doppia amichevole contro la Spagna il 5 e 7 marzo a Coverciano.

Un nuovo prospetto viola per la porta dunque, dopo i giovani Martinelli e Vannucchi.