ITALIA, Le scelte ufficiali per affrontare la Spagna

E' tutto pronto alla Schalke Arena di Gelsenkirchen, dove alle ore 21:00, per l'undicesima volta, Spagna e Italia si sfideranno con in palio tre punti che regaleranno la testa del Girone B. Spalletti, dopo la vittoria al debutto contro l'Albania, sceglie gli stessi undici. Un cambio invece per De La Fuente, che in difesa opta per Laporte al posto di Nacho. Queste le formazioni ufficiali:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian; Yamal, Morata, Nico Williams. CT De La Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT Spalletti.