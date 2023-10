ITALIA, Lavoro a Coverciano, domani parte per Londra

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - L'Italia di Luciano Spalletti, dopo vittoria per 4-0 su Malta di ieri sera a Bari, nella notte ha fatto rientro a Coverciano per gli ultimi preparativi in vista della sfida di martedì a Wembley contro l'Inghilterra, fondamentale per il cammino le qualificazioni a Europei 2024. Dopo una mattinata di riposo, il gruppo azzurro riprenderà nel pomeriggio il lavoro, differenziato tra chi ha giocato ieri e chi no, che proseguirà domattina. Il ct dedicherà le prossime ore a fissare la formazione che partirà titolare contro gli inglesi, mentre la partenza per Londra è prevista per domani pomeriggio.

Con Donnarumma e compagni non ci sarà il laziale Zaccagni, che già prima della partita al San Nicola aveva lasciato il centro federale, dove era rimasto nella speranza di migliorare, per un problema ad una caviglia. (ANSA).