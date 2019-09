ITALIA, La probabile formazione: c'è Chiesa dal 1'

Tanti dubbi di formazione per Roberto Mancini, alle prese con almeno tre cambi nell'undici titolare. Florenzi può essere sostituito da Izzo, provato ieri nella linea a quattro con Romagnoli, Bonucci e Emerson Palmieri. Poi Verratti, squalificato, verrà sostituito da Sensi. L'incursore, al posto di Barella, dovrebbe essere Pellegrini. Dubbi in attacco: possibile un cambio, ma per ora Mancini potrebbe riproporre il tridente con Belotti centrale, Chiesa e Bernardeschi ai lati.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.