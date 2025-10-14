Italia-Israele: staccati 10.000 biglietti per la sfida di questa sera
Sono circa 10.000 i biglietti staccati per la sfida in programma questa sera a Udine tra Italia e Israele. La FIGC aveva prolungato alle 12 di oggi la deadline per i ticket, che ieri sera si attestavano intorno ai 9.200. Numeri ancora troppo bassi, ma per certi versi superiori alle aspettative. Ricordiamo che la capienza del Bluenergy Stadium, normalmente di 25.000 posti, è stata limitata a 16.000 seggiolini a causa dell’impossibilità dell'utilizzo del settore ospiti e la necessità di lasciare libere diverse file per ragioni di sicurezza.
I tifosi israeliani presenti sugli spalti dell’impianto friulano saranno in totale circa 100-150. Ovviamente si tratterà di ticket richiesti direttamente dalla federcalcio israeliana e non di sostenitori che abbiano acquistato il biglietto. Quindi, oltre ai componenti della federcalcio stessa, saranno presenti anche sponsor o comunque personaggi legati alla nazionale di Ben Shimon.
L’allerta in città sarà massima, con unità cinofile e artificieri all’interno dello stadio, mentre la zona intorno all’impianto sarà dichiarata rossa, con barriera in cemento e doppio sistema di prefiltraggio. Nel pomeriggio, infine, si snoderà un corteo pro-Palestina da circa 10.000 manifestanti lungo le vie del centro. La preoccupazione delle forze dell’ordine concerne soprattutto eventuali infiltrazioni di frange violente con l’obiettivo di creare disordini.
