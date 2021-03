ITALIA-IRLANDA N., Mancini sceglie Berardi. Viola out

Nessuna chance per i due nazionali viola Biraghi e Castrovilli per la partita dell'Italia contro l'Irlanda del Nord (ore 20.45). Ecco le formazioni titolari scelte dai due allenatori, con Mancini che tiene in panchina Chiesa e Bernardeschi e fa giocare Berardi con Immobile e Insigne.

Italia (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. A disp. Sirigu, Cragno, Di Lorenzo, Spinazzola, Belotti, Chiesa, Pessina, Grifo, Acerbi, Barella, Bernardeschi, Mancini.

Irlanda del Nord (3-5-2)

Peacock-Farrel; Smith, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, McCan, Davis, Evans; White, Magennis.