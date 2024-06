ITALIA, Il probabile undici di Spalletti: fuori Dimarco

FirenzeViola.it

A poco più di 48 ore da Svizzera-Italia, ecco alcune novità dal ritiro di Iserlhon: Tuttomercatoweb.com riporta come Federico Dimarco difficilmente sarà a disposizione per la gara valevole per gli ottavi di Euro2024. Alle prese con una contusione al polpaccio rimediata nella sfida contro la Spagna, il terzino della Nazionale è stato schierato contro la Croazia dal primo minuto, ma non è sembrato al 100% e a inizio ripresa è stato richiamato in panchina. In questi giorni Dimarco ha proseguito nel suo programma di recupero, ma non è ancora al meglio e anche oggi ha svolto lavoro differenziato.

Senza il laterale dell'Inter, e senza un sostituto con le sue stesse caratteristiche, Spalletti dopo aver insistito per diversi giorni sulla difesa a tre sta seriamente valutando la possibilità di tornare alla difesa a quattro. E' stata provata quest'oggi, con Matteo Darmian al posto del suo compagno di squadra e Gianluca Mancini confermato al centro per lo squalificato Calafiori. Alessandro Bastoni dovrebbe essere regolarmente in campo, nonostante un po' di febbre che oggi l'ha costretto, nella prima parte dell'allenamento, a svolgere lavoro in palestra. Per il ruolo di centravanti probabile il ritorno dal 1' Gianluca Scamacca ma è stato provato anche Giacomo Raspadori. Ci sarà Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy contende l'altro posto alle spalle della prima punta a Lorenzo Pellegrini. In mezzo al campo insieme all'intoccabile Barella due maglie per tre posti: in lizza Cristante, Jorginho e Fagioli.

Probabile formazione Italia (4-3-2-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli (Jorginho), Barella; Chiesa, Pellegrini (El Shaarawy); Scamacca (Raspadori). Commissario tecnico: Luciano Spalletti.