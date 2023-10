ITALIA FEMMINILE, Sconfitta nel finale contro la Spagna

FirenzeViola.it

È andata in scena all'Arechi di Salerno la sfida tra l'Italia Femminile e la Spagna, gara valevole per la terza giornata di Nations League. Le ragazze del c.t.

Soncin, dopo un netto predominio delle iberiche - 18 tiri a 2 e 72% di possesso palla in favore delle ospiti -, sono state costrette a capitolare al 89' con la rete decisiva segnata dalla capitana Jenni Hermoso, colei che era finita al centro del ciclone dopo il bacio che le diede - in maniera non propriamente consenziente - l'ex presidente della Federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales. Ricordiamo che al momento la Nazionale femminile spagnola è una delle squadre più forti al mondo, detentrice del Mondiale e che annovera nei propri ranghi Alexia Putellas, Pallone d'Oro in carica 2021 e 2022.