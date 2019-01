ITALIA FEMMINILE, Doppio Mauro: Galles ko

L’Italia femminile vince anche la seconda amichevole di questo inizio 2019. A Cesena, su un campo pesante a causa della neve, le ragazze di Milena Bertolini hanno infatti steso il Galles per 2-0 grazie a una doppietta di Ilaria Mauro, schierata ancora dal primo minuto questa volta al fianco di Daniela Sabatino in un 4-4-2 che vedeva Bergamaschi e Bonansea sulle corsie laterali di centrocampo. Il primo gol arriva al 14° quando Alia Guagni pennella un pallone perfetto per la compagna, anche a tinte viola, che di testa non dà scampo al portiere avversario come avvenuto venerdì contro il Cile. Il raddoppio arriva sul finire di primo tempo con Mauro che questa volta sfodera un pallonetto che batte ancora il portiere gallese e fissa il risultato sul 2-0 finale. Nella ripresa diversi cambi, fra cui l’esordio assoluto in azzurro di Giulia Bursi, ma il risultato non cambia.