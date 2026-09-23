Italia-Belgio venerdì all'Olimpico di Roma: 32mila biglietti finora venduti
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A poco più di 48 ore dal fischio d’inizio di Italia-Belgio, primo incontro degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League contro il Belgio in programma venerdì (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma, sono 32.000 i biglietti emessi per il match. I tagliandi, da 20 euro in su, possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.
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