Ufficiale L'incubo viola Bracaglia rinnova con il Frosinone fino al 2029

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Dici Frosinone e pensi al 3-0 subito dalla Fiorentina al Franchi nel giorno del Centenario. E tra i giocatori che si sono messi in mostra in quell'occasione, oltre all'attaccante Raimondo, anche il terzino Gabriele Bracaglia autore di un gol e di un assist. Il Frosinone, al di là della gara con i viola, sta facendo un ottimo inizio di campionato e la società ha deciso di premiare il terzino con il rinnovo del contratto. Le parti si sono accordate per proseguire insieme fino al 2029. Ecco la nota del club ciociaro:

"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Gabriele Bracaglia. Il difensore classe 2003 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue il percorso di Gabriele Bracaglia con il Frosinone Calcio, iniziato nel settore giovanile giallazzurro e oggi consolidato in Prima Squadra".