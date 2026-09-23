Eriksen rescinde dal Wolfsburg: "Voglio stare vicino alla mia famiglia in Danimarca"

vedi letture

Christian Eriksen, l'ex centrocampista danese dell'Inter che dopo il malore in Nazionale gioca (solo all'estero) con un pacemaker, lascia il Wolsfurg nonostante la scadenza del contratto a luglio. Dopo la rescissione del contratto di comune accordo il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club tedesco: "In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono felice che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. Il mio periodo a Wolfsburg è stato caratterizzato da molti alti e bassi.

So che ora il club è in buone mani per tornare in Bundesliga e sono convinto che il VfL abbia un futuro di successo. Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto al VfL e a Wolfsburg. È stato un grande piacere giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo".