Eriksen rescinde dal Wolfsburg: "Voglio stare vicino alla mia famiglia in Danimarca"

Eriksen rescinde dal Wolfsburg: "Voglio stare vicino alla mia famiglia in Danimarca"FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

Christian Eriksen, l'ex centrocampista danese dell'Inter che dopo il malore in Nazionale gioca (solo all'estero) con un pacemaker, lascia il Wolsfurg nonostante la scadenza del contratto a luglio. Dopo la rescissione del contratto di comune accordo il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club tedesco: "In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono felice che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. Il mio periodo a Wolfsburg è stato caratterizzato da molti alti e bassi.

So che ora il club è in buone mani per tornare in Bundesliga e sono convinto che il VfL abbia un futuro di successo. Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto al VfL e a Wolfsburg. È stato un grande piacere giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo".