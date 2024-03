ITALIA, 7° al mondo per numero di club professionistici

Fonte: Calcio E Finanza

FirenzeViola.it

La FIFA ha pubblicato quest'oggi l’edizione relativa al 2023 del suo Professional Football Report. In questo studio la massima organizzazione mondiale del calcio ha mostrato come siano 3.986 i club professionistici nel mondo del calcio. Un numero che potrebbe essere anche superiore considerando che non tutti i paesi hanno fornito dati ufficiali.

Secondo questo studio l'Italia si posizionerebbe al settimo posto con 100 società professionistiche tra le tre serie A, B e C. Il presidente della FIGC vorrebbe riformare il calcio italiano riducendo il numero di squadre, soprattutto in Lega Pro, ma anche in massima serie. Quest'ultima idea è stata proposta anche da quattro club, Inter, Juventus, Milan e Roma che hanno pensato ad una riduzione a 18 squadre per la Serie A.

La nazione con più club professionistici è il Messico con 244, mentre a completare il podio poi ci sono la Turchia(136) e l'Argentina(118). Tra le confederazioni invece è la UEFA quella con il maggior numero di club professionistici con 1.549. Tra le cinque federazioni maggiori europee l'Italia guida la classifica con 100 società, seguita dall'Inghilterra con 92, poi in fila Germania(56), Francia(42) e Spagna(41). Di seguito la graduatoria delle prime 10 federazioni del mondo:

1. Messico – 244 club

2. Turchia – 136 club

3. Argentina – 118 club

4. Thailandia – 110 club

5. Arabia Saudita – 108 club

6. USA – 101 club

7. Italia – 100 club

8. Inghilterra – 92 club

9. Scozia – 77 club

10. Guatemala – 72 club