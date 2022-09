ITALDONNE, Mondiale raggiunto per la seconda volta

L'Italia femminile fa la storia a Ferrara. Grazie ai gol di Valentina Giacinti e Lisa Boattin le azzurre battono la Romania e conquistano la seconda qualificazione alla Coppa del Mondo. Un fatto storico visto che mai le azzurre erano riuscite a farlo nella loro storia e che aiuta a mettere velocemente alle spalle la delusione dell'Europeo di questa estate. L'Italia di Milena Bertolini dunque la prossima estate sarà in Australia e Nuova Zelanda per il torneo iridato.

Arrivano inoltre anche le parole della ct della nazionale azzurra: "Siamo molto felici, sono molto felice per le ragazze. È la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a due mondiali di fila e perché sappiamo quanto sia importante per le ragazze e il movimento. Per loro partecipare a una competizione simile è fantastico penso che sia anche una forma di riscatto dopo l’Europeo e le lacrime di molte calciatrici sono un segno di questo. Dedica? Per me, le ragazze e il movimento”