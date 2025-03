Istruzioni per i tifosi della Fiorentina ad Atene: meeting point a Kallimarmaro

Stasera la Fiorentina gioca con il Panathinaikos ad Atene alle ore 18.45 italiane e i circa 300 tifosi di fede viola hanno ricevuto delle istruzioni in vista della partita. Come comunicato dal presidente dell'ATF Federico De Sinopoli sui propri profili social, "le Autorità hanno istituito, per i Tifosi Viola, un meeting point presso “Kallimarmaro” - https://www.panathenaicstadium.gr/en/home/ - nel centro città. Nelle vicinanze sono presenti molti Ristoranti, Bar o Caffè.

Sono previsti bus navetta gratuiti per lo Stadio e, al termine della gara, dallo Stadio al Meeting Point. Meeting Point attivo dalle ore 16.45, ultima partenza bus navetta alle ore 18.00. Lo Stadio è dotato di un sistema Tvcc a riconoscimento facciale; il possesso e/o l’utilizzo di petardi o fumogeni comporteranno l’arresto di chi ne venga trovato in possesso o venga individuato quale utilizzatore. Al termine della gara i Tifosi Viola dovranno attendere all’interno dello stadio per 20/30 Minuti".