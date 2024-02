INZAGHI, Mi ero dimesso per due volte ma respinto

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Filippo Inzaghi ha rivelato interessanti retroscena sulla sua separazione con la Salernitana. Lo stesso tecnico nel post Instagram con cui saluta Salerno ha scritto così: "Il momento della separazione è sempre complicato, specie quando si subisce la decisione. Salerno in pochi mesi mi è entrata dentro. In giro per le strade, tifosi e gente comune mi fermano, con rammarico e dispiacere, per un saluto, una foto, una stretta di mano.

L’unica parola che ora sento di dire dal cuore è: “grazie”. Per l’accoglienza, la stima e la fiducia. Non sento il peso di un fallimento, sento la debolezza di una missione incompiuta non per mia volontà, assieme al grande senso di responsabilità per una città e una tifoseria tra le più belle d’Italia. Confermo che per due volte ho provato a scuotere l’ambiente dall’interno, paventando le mie dimissioni ma sono sempre stato persuaso a continuare perché infondo anche per me vale una sola frase: FINO ALLA FINE".