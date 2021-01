INZAGHI, Fiorentina non c'entra niente con salvezza

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando anche la lotta salvezza. Queste le sue dichiarazioni: "Non parlo mai finita la partita perché si dicono tante cavolate. Avremmo voluto perderla in un altro modo, ma giocavamo contro giocatori straordinari. La squadra mi sembrava anche in partita, ma il due a zero ci ha un po' tagliato le gambe. Poi è dura rincorrere una squadra come l'Inter, che ha fisicità. Non sono queste le partite che ci devono far fare punti ma io ci speravo. Ora rimbocchiamoci le maniche perché sarà durissima: dietro abbiamo squadre forti come Torino e Fiorentina, che non c'entrano niente con la lotta salvezza".