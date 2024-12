INZAGHI, Bove sta bene, siamo più tranquilli. A Firenze...

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - "Le parole di Conte? Lo sapete come sono, io mi concentro sulle cose nostre. Rimango concentrato su quello in cui posso incidere, siamo in un ottimo momento ma ci sono altre squadre che vanno molto forte e dobbiamo continuare così". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma. "Quanto influisce l'eliminazione del Napoli in Coppa Italia? Se n'è sempre parlato. Poter preparare le partite con più tempo e più tranquillità è sicuramente un aiuto ma per quanto riguarda gli altri ognuno farà il suo percorso - ha aggiunto -. Io mi concentro sull'Inter, sappiamo che adesso avremo un tour de force, avremo la Supercoppa, dovremo recuperare le partite con Bologna e Fiorentina, sarà tutto più complicato per noi.

A Firenze non è stata una serata semplice, adesso Edoardo sta bene e siamo tutti più tranquilli. Sono stati momenti difficili per tutti. Quante squadre ha l'Inter? Io ho 25 giocatori compresi i portieri di cui sono innamorato e non li cambierei con nessuno. Mi hanno dato tutto e stanno continuando a darmi tutto", ha concluso Inzaghi. (ANSA).