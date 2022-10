INTER, Questa sera in campo con la nuova terza maglia

Lo ha annunciato sul proprio sito poco fa l'Inter, questa sera la squadra nerazzurra scenderà in campo con la nuova terza maglia, presentata pochi giorni fa. Questo il comunicato: "Inter in campo a Firenze questa sera alle 20:45 per l'11.a giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria per 2-0 sulla Salernitana, arriva alla sfida del Franchi con 18 punti in classifica, mentre la Fiorentina - che ha pareggiato con il Lecce nell'ultimo turno - è a quota 10. L'Inter scenderà in campo indossando per la prima volta il Third Kit 2022/2023, la divisa gialla presentata giovedì".