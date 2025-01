INTER, L'interrogatorio di Inzaghi sui rapporti con tifosi

FirenzeViola.it

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato interrogato nell'ambito dell'inchiesta "Doppia curva" per il suo ruolo di intermediazione tra ultrà e club per il caso dei biglietti Il Fatto Quotidiano ha pubblicato la parte inerente dell'interrogatorio: "Ricordo che dopo la telefonata, a tavola ne ho parlato con qualcuno della dirigenza. Ero speranzoso del fatto che si sarebbe risolta positivamente la questione relativa ai biglietti, poiché avevo bisogno dell'incitamento dei tifosi per vincere la finale a Istanbul. Ho inviato un messaggio a Marco Ferdico, dicendogli, che il mio l'avevo fatto".