INTER, Inzaghi è deluso: per la difesa idea Demiral

Doppia beffa per l'Inter. Che dopo Paulo Dybala ha perso anche Bremer. Il primo alla Roma, il secondo alla Juventus, adesso, spiega Repubblica, la piazza è in subbuglio e Simone Inzaghi è deluso. Per questo il club sta congelando l'addio a Milan Skriniar (rinnovare diventerà un obbligo in caso di mancato addio) e sta puntando Merih Demiral dell'Atalanta per chiudere il pacchetto di quattro difensori per iniziare la stagione.