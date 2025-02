Inter-Fiorentina, Carlos Augusto "imita" Kean dopo il premio di MVP: il video

Non si placano le polemiche dopo la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina arrivata ieri sera a San Siro grazie all'autogol di Pongracic e alla rete nel secondo tempo di Arnautovic che hanno reso vano il gol su rigore di Mandragora.

Ad aggiungere altra benzina sul fuoco ci hanno pensato i nerazzurri che evidentemente non avevano gradito le esultanze viola dopo il 3-0 di giovedì scorso e addirittura Carlos Augusto ha imitato - dopo aver preso il premio di migliore in campo assegnato dalla Lega Serie A - l'ormai iconico movimento con le spalle che Moise Kean fa dopo aver conquistato fallo o per celebrare una bella giocata, così come era accaduto al Franchi nel finale. Questo il video che mostra l'esterno dell'Inter deridere l'attaccante gigliato: