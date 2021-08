INTER, Famiglia Zhang ha perso il marchio Suning

Il marchio Suning non è più sotto il controllo della famiglia Zhang: lo rivela Calcio e Finanza, che ha analizzato i bilanci della società. Il marchio Suning è infatti di proprietà di Suning.Com, la società quotata di cui gli Zhang non sono più azionisti di controllo. Con la recente diluzione delle quote di Zhang Jindong in Suning.com, la famiglia ha perso anche il controllo del marchio: le società degli Zhang, tra cui la Suning Holding, cui fa capo indirettamente l’Inter, possono però utilizzare il marchio Suning in virtù di un contratto con Suning.com.