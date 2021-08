INTER, Da Lukaku via a 120mln può averne solo 67

Quanto incasserà l’Inter dalla possibile cessione di Romelu Lukaku? La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca ai nerazzurri, partendo da un possibile incasso di 120 milioni di euro. Questa cifra va scremata anzitutto di 6 milioni di euro, derivanti dal pagamento del fondo di solidarietà per i club che hanno formato Lukaku: il 2,25 per cento all’Anderlecht, lo 0,75 all’Everton. Il 2 per cento andrebbe proprio al Chelsea: da capire se i Blues vi rinunceranno, si tratta di poco più di 2 milioni di euro. Altri 7,2 andranno al Manchester United, che ha strappato un 6 per cento sulla futura rivendita di Lukaku. Ai Red Devils, inoltre, l’Inter dovrà inoltre versare circa 40 milioni di euro (meno dei 55 ventilati dall’Inghilterra) come rate restanti per la cessione del 2019. Così, nelle casse dell’Inter finirebbero “appena” 67 milioni di euro: pur sempre una importante boccata d’ossigeno, ma le valutazioni della proprietà sono in corso proprio per questo motivo.